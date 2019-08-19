Погода на 19 августа в Тюмени: солнце выйдет ненадолго

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-19T05:00:20+03:00

В этот день дождя можно не опасаться

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Сегодня, 19 августа, в Тюмени облаков с утра не будет. Однако днем они опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +13, +14 градусов, днем потеплеет до 21 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +22. Вечером столбик термометра опустится до отметки +14 градусов. Ветер северный 1-2 метра в секунду.

19 августа отмечается праздник Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В старину заметили, что со Спаса «погода преображается». Погода этого дня указывала на предстоящую осень: «Каков день во Второй Спас, таков и Покров». Если день был сухим, то и осень сухая будет, мокрый – мокрая осень, а если ясный, то следует готовиться к суровой зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU