К забегу «Стальной характер» в Тюмени присоединились 3500 человек

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-18T15:00:51+03:00

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В Тюмени состоялся экстремальный забег «Стальной характер». В этом году в нем приняли участие 3500 человек. Каждый мог выбрать протяженность трассы – 5 или 8 километров, бежать могли индивидуально или с командой.

В центр зимних видов спорт «Жемчужина Сибири» приехали не только жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, но и любители экстрима из Новосибирска, Нижнего Тагила, Иваново, Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.

Самыми активными участниками стали жители Тюмени, почти 2800 человек. Свыше 200 человек приехали из Тобольска, чуть более ста из Кургана, сообщили организаторы.

В одной из команд, заявившейся на 8-километровую дистанцию, участвовали бельгийцы. Елена Малахова родом из Тюмени, но уже давно живет в Бельгии. Она и ее супруг Максим за несколько дней до забега прибыли в Тюмень, поэтому заранее к «Стальному характеру» не готовились.

Супруги Елена и Максим Малаховы из Бельгии заранее не готовились к забегу. Фото организаторов

- В Бельгии проходит такой же турнир, называется Strong Viking. Когда мама была у нас в гостях, мы ее туда затащили, устроили такой сюрприз, – смеется Елена. – Она пробежала с нами 7 километров. А теперь мы приехали к ней в гости, и она привела нас на 8-километровый забег, - рассказала Елена Малахова.

Участников забега по традиции ждала непростая трасса. Им предстояло окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, взобраться на стену, прыгнуть с большой высоты, бежать, идти, ползти, тащить за собой товарищей по команде.

В этом году проведение экстримзабега в Тюмени приурочили к 75-летию региона. Это третий забег тюменской серии. Четвертый и завершающий – кросс – пройдет в Тобольске осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU