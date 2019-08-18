2019-08-18T13:06:23+03:00
Общество

Школу волонтера пройдут двадцать тюменских подростков

Наставники расскажут им об основах добровольчества
Марина Васильева
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Фото vk.com/tyne1Фото vk.com/tyne1
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В Тюмени пройдет выездная школа волонтера. С 21 по 25 августа на 12 тематических встречах наставники расскажут подросткам об основах добровольчества.

Выездная школа волонтера — один из этапов социального проекта «Ты не один», передает Мегатюмень. Его цель — отвлечь подростков от негативного влияния улицы, помочь реализовать свой потенциал и научить работать в команде.

— Главная задача окружить таких подростков вниманием и заботой, привить определенные стандарты поведения. Им необходима помощь и поддержка как взрослых, так и сверстников, — пояснила руководитель проекта Милена Оганян.

Всего в проекте участвуют 20 несовершеннолетних подростков из группы риска и столько же наставников. С первого сентября ребята начнут включаться в реализацию проектов Тюменской области.

СПРАВКА КП Проект «Ты не один» начался первого июня и продлится до первого декабря. В 2019 он стал одним из победителей грантового конкурса социальных проектов «Моя идея».

ИСТОЧНИК KP.RU

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