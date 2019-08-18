В Ишиме заработала новая модель организации медицинской помощи

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-18T11:26:29+03:00

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Принципы новой модели медицинской организации начала внедрять Областная больница №12 в Ишиме (Упоровская районная болиница). Первое, что решили сделать сотрудники больницы, - это отрегулировать потоки пациентов.

Анализ работы показал основные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники: большой поток пациентов в утренние часы, неосведомленность пациентов о работе кабинетов, большая нагрузка на врачей первичного звена, большое количество отчетов, устаревшее оборудование.

С целью более детального изучения проблем медперсонал опросил и пациентов. В ходе анкетирования удалось определить основные цели обращения в поликлинику, а также сколько времени занимает дорога и сколько уходит на ожидание приема. Выявил опрос и наиболее востребованные направления обращения за медпомощью.

По итогам исследования, было решено увеличить время работы кабинета приема анализов до 18 часов. Также персонал прошел обучение по информационным технологиям, отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Сейчас в больнице тщательно следят за устойчивостью полученных результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU