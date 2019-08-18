Тюменская Госавтоинспекция готовится к фестивалю «Дорога в школу»
Тюменская Госавтоинспекция вновь проведет технофестиваль #ДорогаВШколу. Он состоится 31 августа на Центральной площади Тюмени у здания правительства региона. Начало в 12 часов.
В прошлом году фестиваль технических и инженерных видов спорта собрал более двух тысяч зрителей. Этим летом ожидается не меньше, отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Для проведения мастер-классов по лыжам и сноуборду на мероприятие будет заведено более 20-ти тонн снега. На улице Володарского установят специальные трамплин и рампы, которые позволят мотокроссменам совершать трюки на высоте до 4-х метров. Вокруг площади пройдут детские гонки на картингах.
- Сотрудники ГИБДД не только продемонстрируют показательные задержания нарушителей, но и смоделируют ситуации, опасные на дороге для детей, а также покажут фазы технологии защитного вождения, которое может использовать каждый водитель, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU