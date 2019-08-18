2019-08-18T07:51:56+03:00
Спорт

Тюменская Госавтоинспекция готовится к фестивалю «Дорога в школу»

Он пройдет 31 августа на Центральной площади у здания правительства региона
Марина Васильева
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Тюменская Госавтоинспекция вновь проведет технофестиваль #ДорогаВШколу. Он состоится 31 августа на Центральной площади Тюмени у здания правительства региона. Начало в 12 часов.

В прошлом году фестиваль технических и инженерных видов спорта собрал более двух тысяч зрителей. Этим летом ожидается не меньше, отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Для проведения мастер-классов по лыжам и сноуборду на мероприятие будет заведено более 20-ти тонн снега. На улице Володарского установят специальные трамплин и рампы, которые позволят мотокроссменам совершать трюки на высоте до 4-х метров. Вокруг площади пройдут детские гонки на картингах.

- Сотрудники ГИБДД не только продемонстрируют показательные задержания нарушителей, но и смоделируют ситуации, опасные на дороге для детей, а также покажут фазы технологии защитного вождения, которое может использовать каждый водитель, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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