Единением тюменцев в День области восхитился продюсер арт-группы «Хор Турецкого»

СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-18T07:00:35+03:00

Михаил Турецкий отметил, что жители города в унисон поют без репетиций

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Завершающим аккордом праздничной программы в честь 75-летия Тюменской области вчера стало выступление «Хора Турецкого». Продюсер арт-группы удивился, как тюменцы слажено и искренне поют без репетиций.

- Мы счастливы вновь выступить в Тюмени. У Тюменской области - юбилей. А это значит - начинается песня!, - обратился к многочисленным слушателям, открывая концерт Михаил Турецкий.

Концерт «Хора Турецкого» начался со знаковой для региона песней Георгия Мовсесяна на слова Роберта Рождественского «Начало», являющейся, своего рода, гимном для тех, кто в пору комсомольской юности участвовал в освоении природных богатств севера, в создании Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

Известную песню вместе с солистами хора исполняли как молодое поколение, так и более зрелое поколение. артистам подпевала вся площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU