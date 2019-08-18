СЕГОДНЯ 06:17 2019-08-18T06:17:16+03:00

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Автор идеи «Бессмертного полка» из Тюмени предлагает сделать акцию более значимой

Геннадий Иванов получил высокую награду от президента в честь 75-летия области

Житель Тюмени, инициатор «Бессмертного полка» Геннадий Иванов предложил сделать победную акцию еще более значимой и масштабной. По его замыслу, жители европейской части России могли выходить на акцию не только с портретами прадедов, но и тех, кто захоронен в братских могилах.

- Все, кто знает, где похоронен их дед или прадед, возле какой деревни, села или города, обращайтесь в школы данных населённых пунктов, высылайте им фото родственника-фронтовика и краткую историю о нем, - отметил Геннадий Кириллович.

Тюменец уверен, что для каждой школы, где есть музей воинской славы, где проводится работа по патриотическому воспитанию детей, этой будет настоящий подарок, передает Вслух.ру. И это будет намного лучше, чем мастерить макеты самолетов, танков и прочей атрибутики.

Напомним, на днях президент Владимир Путин наградил Геннадия Иванова орденом Дружбы за организацию и проведение Всероссийской акции «Бесмертный полк». На протяжении нескольких лет Геннадий Иванов упорно настаивал на праздновании Дня Победы с портретами фронтовиков. Вручение награды состоялась в рамках торжественного приема, посвященного 75-летию Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU