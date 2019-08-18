2019-08-18T06:06:51+03:00
Общество

Погода в Тюмени 18 августа: ожидаются дожди

Днем максимальная температура воздуха составит +20 градусов
Марина Васильева
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В течения дня синоптики прогнозируют юго-западный ветерВ течения дня синоптики прогнозируют юго-западный ветерФото: Кира Санникова
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Сегодня, 18 августа, в Тюменской области будет облачно с прояснением. Местами пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах возможна гроза.

В течения дня синоптики прогнозируют юго-западный ветер, с переходом на северо-западный до 5-10 м/с. В отдельных районах порывы могут достигать 17 м/с. Ожидаемая температура ночью +11,+16 градусов, днем воздух прогреется до +20,+25 градусов.

В Тюмени сегодня также ожидаются дожди. Днем максимальная температура воздуха составит +20 градусов. К вечеру ожидается облачно с прояснениями, столбик термометра опустится до отметки +19,+15 градусов.

В народном календаре 18 августа почитается память святого Евстигнея. В прежние времена на Евстигнея ели сырой лук с хлебом, солью и квасом, отчего были здоровы. А в комнатах развешивали связки луковиц - чтобы воздух очищался. В старину в этот день определяли погоду на декабрь: «Каков Евстигней - таков и декабрь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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