На юбилее области горожане пробуют черную паэлью и тюменскую ватрушку

СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-17T15:46:44+03:00

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Настоящий гастрономический фестиваль развернулся сегодня на площади 400-летия Тюмени. В честь 75-летия со дня образования области тюменцев угощают известными блюдами, приготовленным по интересным рецептам.

Так, в блюдах, представленных на площадке «Сибирь нефтяная», преобладает черный цвет. К примеру, в паэлью рестораторы тапас-бара Maximo хотели добавить немного чернил каракатиц, но решили отказаться от этой идеи, решив, что не все гости оценят это.

Рядом свои кулинарные разработки представил и гастрономический бар reMIX. Здесь тюменцы могли попробовать «нефтяные» бургеры с использованием темной булки и хот-доги.

Не меньше популярности среди посетителей площадки пользуется и тюменская ватрушка с ягодами. За этим лакомством в палатку рестобара «Диксон» выстроилась целая очередь. Помимо сладостей гостям предлагают оценить бифштекс из оленины, бутерброд с сосьвинской сельдью, уху из северной рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU