2019-08-17T14:29:00+03:00
Спорт

Тюменцы узнали о спортивных достижениях региона за последние 75 лет

На площади возле драмтеатра развернулся музей тюменского спорта
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

В Тюмени продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 75-летию со Дня образования области. На площади 400-летия города развернулась площадка, посвященная спортивным достижениям.

Пришедшие к драматическому театру горожане смогли сдать нормативы ГТО, сыграть в мини-футбол и гольф, а также узнать об истории тюменского спорта. Стенд, установленный на площади 400-летия Тюмени, рассказывает о достижениях местных спортсменов за последние 75 лет.

- Здесь представлены медали, кубки, фотографии призеров и чемпионов олимпийских игр, чемпионов мира, тех, кто завоевывал награды для тюменского региона. На празднике присутствуют и сами именитые спортсмены, с которыми можно сфотографироваться, пообщаться, получить автограф-карты, - отметила президент Олимпийского совета Тюменской области, олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова.

Так, горожане смогли пообщаться с серебряным призером по биатлону Ольгой Мельник, в 1998 году ставшая призером олимпийских игр, с трехкратным призером Олимпийских игр 2018 года Денисом Спицовым, участником олимпийских игр, биатлонистом Павлом Вавиловым, чемпионом мира по боксу Евгением Макаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На юбилее области горожане пробуют черную паэлью и тюменскую ватрушку
Молодым предпринимателям Тюменской области помогают подняться господдержкой
Выставки произведений искусства в Тюменской области представляют с новым подходом
Тюменские школьники приняли участие в «Марафоне чтецов», посвятив стихи родному краю
Глава Минстроя проинспектировал новую развязку в Тюмени
Жители Тюмени семьями приходят на главную площадь праздновать День области
Тюменские врачи применяют в работе «живой» инструмент
Александр Моор посетил праздничные площадки Тюмени и пообщался с горожанами
Надежда Бабкина поздравила жителей Тюменской области с праздником
Жители Исетского района отмечают юбилей Тюменской области уличным гулянием
Старт движению по ТКАД дали Александр Моор и Владимир Якушев
Открытие транспортной развязки Тюменской кольцевой транслировали в центре города
Тюменские учителя смогут определить уровень своего мастерства
Выступление оркестра на водной сцене в Тюмени обошлось без происшествий
На плавучей сцене в Тюмени выступил симфонический оркестр
Тюменские сельхозпроизводители заполняют местные прилавки своими продуктами
В Тюмени сняли социальный хоррор
Часовщик на площади 400-летия Тюмени подготовил ходики для юбилея области
К юбилею Тюменской области экстремалы проводят мастер-классы