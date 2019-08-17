Тюменцы узнали о спортивных достижениях региона за последние 75 лет

СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-17T14:29:00+03:00

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В Тюмени продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 75-летию со Дня образования области. На площади 400-летия города развернулась площадка, посвященная спортивным достижениям.

Пришедшие к драматическому театру горожане смогли сдать нормативы ГТО, сыграть в мини-футбол и гольф, а также узнать об истории тюменского спорта. Стенд, установленный на площади 400-летия Тюмени, рассказывает о достижениях местных спортсменов за последние 75 лет.

- Здесь представлены медали, кубки, фотографии призеров и чемпионов олимпийских игр, чемпионов мира, тех, кто завоевывал награды для тюменского региона. На празднике присутствуют и сами именитые спортсмены, с которыми можно сфотографироваться, пообщаться, получить автограф-карты, - отметила президент Олимпийского совета Тюменской области, олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова.

Так, горожане смогли пообщаться с серебряным призером по биатлону Ольгой Мельник, в 1998 году ставшая призером олимпийских игр, с трехкратным призером Олимпийских игр 2018 года Денисом Спицовым, участником олимпийских игр, биатлонистом Павлом Вавиловым, чемпионом мира по боксу Евгением Макаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU