2019-08-17T13:42:24+03:00
Общество

Тюменские школьники приняли участие в «Марафоне чтецов», посвятив стихи родному краю

Артистов наградили юбилейной книгой «Земля больших людей»
Анна Полякова
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Тюменские школьники приняли участие в «Марафоне чтецов», посвятив стихи родному краюТюменские школьники приняли участие в «Марафоне чтецов», посвятив стихи родному краюФото: Кира Санникова
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На малой сцене у Тюменского большого драматического театра 17 августа проходит «Марафон чтецов». Сегодня на площади 400-летия Тюмени проходят главные мероприятия, приуроченные 75-летнему юбилею области . В рамках концертной программы «Земля больших людей» тюменские школьники посвящают стихи родному краю.

Дети с вдохновением читают стихи местных поэтов. Так прозвучало любимое тюменцами стихотворение «Ты приедешь в Тюмень?» Евгении Зонтиковой, стих «Родная Сибирь» Екатерины Сидоровой и многие другие произведения тюменских авторы.

Каждого поклонника художественного слова наградили юбилейной книгой «Земля больших людей».

День рождения региона отмечают в каждом уголке Тюменской области. К примеру, свой собственный конкурс чтецов посвятили книголюбы в библиотеке Карачинского сельского филиала ТОНБ. Библиотекари организовали выставку «Наш край родной в стихах и прозе», где представили произведения писателей и поэтов Тюменской области Петра Ершова, Константина Лагунова, Владислава Крапивина и других. Здесь же прошел час громкого чтения произведений тюменских писателей и поэтов «Поэтическое созвездие Тюменской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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