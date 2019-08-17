2019-08-17T18:06:47+03:00
Общество

Уборочная страда в Нижнетавдинском районе началась раньше на неделю

В сентябре аграрии перейдут на круглосуточный режим работы
Анна Полякова
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Уборочная страда в Нижнетавдинском районе началась раньше на неделю Фото: pixabay.comУборочная страда в Нижнетавдинском районе началась раньше на неделю Фото: pixabay.com
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Первые четыре хозяйства Нижнетавдинского района уже вышли на уборку зерновых и зернобобовых культур. Хозяйства убирают ячмень и горох. При этом страда началась в этом году раньше примерно на неделю, чем в прошлом году. Об этом сообщила главный агроном районной администрации Елена Кнауб.

По ее словам на созревание колоса повлияла погода, однако влажность у зерна высокая – около 30 процентов, при норме 14-15 процентов, поэтому колос стоит еще зеленый. В эти дни на полях района в уборке урожая занято пока восемь комбайнов, в страду выйдут на поля 78.

Общая посевная площадь в Нижнетавдинском районе составляет более 23 тысяч гектаров, большая часть из них под пшеницей. Остальные территории занимают ячмень, овес, горох. 18 хозяйств из 26 хозяйств разной формы собственности будут убирать зерновые и зернобобовые, остальные - кормовые культуры. В районе работают 30 зерносушилок.

Сейчас полеводы трудятся в одну смену. В сентябре, как только созреет пшеница, нижнетавдинские аграрии перейдут на круглосуточный режим работы.

Главное, отмечают они, чтобы погода не подвела и позволила собрать выращенное на полях в оптимальные сроки и с хорошим качеством, передает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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