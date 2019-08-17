Глава Минстроя проинспектировал новую развязку в Тюмени

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-17T12:26:05+03:00

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Глава Минстроя России, а в прошлом губернатор Тюменской области Владимир Якушев приехал в родные пенаты. Поводов несколько - один из них юбилей региона. Напомним, 14 августа большой Тюменской области исполнилось 75 лет, а отмечается праздник 17 августа. К слову, министр отметил, что регион пришел к юбилею с очень хорошими показателями.

Другой знаковый повод - ввод развязки на кольцевой дороге в районе улицы Монтажников.

- Проект кольцевой автодороги курировался тремя губернаторами. Начинал его еще Сергей Собянин. Именно он определил, что в Тюмени должна быть построена кольцевая, потому что это обязательный элемент столичности и комфортности города, учитывая нашу автомобилизацию. Без этого проекта город бы развивался совершенно по-другому. Микрорайоны, построенные вокруг, не имели бы доступности через кольцевую дорогу и так активно не застраивались бы. Поэтому я продолжил эту тему, а Александр Моор ее завершил, - прокомментировал Якушев.

Глава Минстроя добавил, что проект имеет не только важнейший экономический эффект, но и политический момент, поскольку здесь проявилась преемственность власти в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU