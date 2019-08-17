2019-08-17T12:14:14+03:00
Общество

Жители Тюмени семьями приходят на главную площадь праздновать День области

Горожане оценили масштаб веселья
Анна Полякова
Поделиться:
Жители Тюмени семьями приходят на главную площадь праздновать День области Фото: t-l.ruЖители Тюмени семьями приходят на главную площадь праздновать День области Фото: t-l.ru
Изменить размер текста:

В Тюмени умеют устраивать праздники – именно так заявляют сегодня участники народных гуляний, посвященных 75-летю области. Горожане сегодня, 17 августа, приходят на площадь 400-летия Тюмени центра семьями.

- Здесь по-настоящему праздничная обстановка и каждому есть увлечение по душе, - делятся впечатлениями прохожие.

На площади работают выставка-продажа изделий мастеров художественных народных промыслов, проходят мастер-классы по изготовлению значков и открыток к юбилею региона.

- Праздник очень нравится, дети счастливы. Сделали своими руками магниты с символикой 75-летия Тюменской области, дети поиграли в гольф, футбол, танковый турнир, выиграли много призов и сувениров, - рассказала многодетная мама Яна Толмачева, которая пришла на праздник с ребятишками. Она пожелать всем жителям Тюменской области счастья, благополучия, мира.

Горожане отметили, что каждые выходные на этой площади проходит что-то интересное и необычное, но сегодня особый день - юбилей региона, и события приобрели торжественный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минстроя проинспектировал новую развязку в Тюмени
Тюменские врачи применяют в работе «живой» инструмент
Александр Моор посетил праздничные площадки Тюмени и пообщался с горожанами
Надежда Бабкина поздравила жителей Тюменской области с праздником
Жители Исетского района отмечают юбилей Тюменской области уличным гулянием
Старт движению по ТКАД дали Александр Моор и Владимир Якушев
Открытие транспортной развязки Тюменской кольцевой транслировали в центре города
Тюменские учителя смогут определить уровень своего мастерства
Выступление оркестра на водной сцене в Тюмени обошлось без происшествий
На плавучей сцене в Тюмени выступил симфонический оркестр
Тюменские сельхозпроизводители заполняют местные прилавки своими продуктами
В Тюмени сняли социальный хоррор
Часовщик на площади 400-летия Тюмени подготовил ходики для юбилея области
К юбилею Тюменской области экстремалы проводят мастер-классы