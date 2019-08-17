Жители Тюмени семьями приходят на главную площадь праздновать День области

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-17T12:14:14+03:00

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В Тюмени умеют устраивать праздники – именно так заявляют сегодня участники народных гуляний, посвященных 75-летю области. Горожане сегодня, 17 августа, приходят на площадь 400-летия Тюмени центра семьями.

- Здесь по-настоящему праздничная обстановка и каждому есть увлечение по душе, - делятся впечатлениями прохожие.

На площади работают выставка-продажа изделий мастеров художественных народных промыслов, проходят мастер-классы по изготовлению значков и открыток к юбилею региона.

- Праздник очень нравится, дети счастливы. Сделали своими руками магниты с символикой 75-летия Тюменской области, дети поиграли в гольф, футбол, танковый турнир, выиграли много призов и сувениров, - рассказала многодетная мама Яна Толмачева, которая пришла на праздник с ребятишками. Она пожелать всем жителям Тюменской области счастья, благополучия, мира.

Горожане отметили, что каждые выходные на этой площади проходит что-то интересное и необычное, но сегодня особый день - юбилей региона, и события приобрели торжественный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU