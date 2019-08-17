2019-08-17T16:49:43+03:00
Общество

Тюменские зоозащитники ищут дом для трехсот животных

В июле 2019 года 36 «бродяг» стали счастливее
Анна Полякова
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Тюменские зоозащитники ищут дом для трехсот животных Фото: pixabay.comТюменские зоозащитники ищут дом для трехсот животных Фото: pixabay.com
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Тюменский фонд помощи животным «Потеряшки» 7 сентября отметит свой двенадцатый день рождения. 50 тысяч неравнодушных к судьбам животных людей переживают за жизнь подопечных на страницах «ВКонтакте». Большая часть из них – женщины от 24 до 45 лет. Тысяча посетителей ресурса каждый день пытается помочь тем, кого волонтеры подобрали на улице. Работа фонда зависит от 34 человек. Сегодня, 17 августа, для них тоже особая дата - в мире отмечается День бездомных животных.

Кураторы взрослых кошек и котят, взрослых собак и щенков, кошачьего и собачьего направлений, авторы, пиарщики, редактор, фотографы – все они ищут заботливые руки и ответственных хозяев для животных, которые оказались на улице.

В июле 2019 года 36 «бездомышей» стали счастливее. 14 взрослых кошек, 18 котят и четыре собаки обрели новых своих людей. Всего на попечении фонда – более 300 питомцев, у каждого из них непростая судьба.

Пес по кличке дед Веня когда-то катал на спине детей в поселке Метелево и провожал их до школы. Но однажды прохожий ударил его лопатой. После тяжелой операции его забрала к себе добрая семья.

Лысого кота Поля нашли на теплотрассе. Тюменские волонтеры вязали для него кофточки и помогли ему выздороветь. Потом он стал домашним котом и любимцем заботливой хозяйки.

Бездомных животных могло быть и меньше, если бы люди чувствовали в себе ответственность за тех, кого приручили, отмечает издание «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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