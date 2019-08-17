Александр Моор посетил праздничные площадки Тюмени и пообщался с горожанами

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-17T11:33:50+03:00

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Массовое народное гулянье под девизом «Земля больших людей», которое проходит на площади 400-летия Тюмени, открыл губернатор области Александр Моор. Поздравляя земляков с 75-летием со дня рождения региона, он отметил, что Тюменская область стала домом для всех, кто здесь родился и вырос, для тех, кто приехал сюда и всем сердцем полюбил эту землю.

Вспоминая богатую историю региона, Александр Моор отдал дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и романтикам-комсомольцам.

- Мы с вами - достойные наследники великих поколений тюменцев. Мы с вами - большие люди, потому что делаем большие дела и с уверенностью смотрим в завтрашний день, - обратился к собравшимся на площади тюменцам глава региона. - У нас замечательная молодежь, которая умеет мечтать, которая нацелена на позитивный результат и готова его достичь.

Праздник на площади 400-летия Тюмени продолжается. Александр Моор посетил праздничные площадки и пообщался с тюменцам, которые щедро делились с губернатором хорошим настроением и добрыми эмоциями.

Перед тюменцами выступили народная артистка России Надежда Бабкина и Московский государственный музыкальный театра фольклора «Русская песня», а также самодеятельные творческие коллективы из городов и районов Тюменской области.

На площади работают выставка-продажа изделий мастеров художественных народных промыслов, а также более 20 точек общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU