2019-08-17T11:42:25+03:00
Общество

Надежда Бабкина поздравила жителей Тюменской области с праздником

Народная певица сказала, что здесь живут чудесные люди
Анна Полякова
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Надежда Бабкина поздравила жителей Тюменской области с праздником Фото: ИА "Тюменская линия"Надежда Бабкина поздравила жителей Тюменской области с праздником Фото: ИА "Тюменская линия"
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Народная певица Надежда Бабкина поздравила жителей региона с юбилеем Тюменской области. Открывая творческую встречу в малом зале Тюменского драматического театра 17 августа, она отметила, что здесь живут чудесные люди.

- Мы бывали здесь раньше, проводили мастер-класс. Все это было замечательно, — произнесла со сцены Надежда Бабкина, приглашая на свой концерт по случаю юбилея региона на площади 400-летия Тюмени.

Представляя ансамбль «Русская песня» она напомнила, что уже 50 лет служит национальным традициям народного песенного жанра. Народная артистка уверена, в творчество нужно вкладывать всю душу.

Именитая певица подчеркнула, что у русского народного творчества есть двойной смысл, подтекст. Должны быть чувства, которые трогают самих исполнителей.

- К сожалению, про это никто из преподавателей не говорит, — заключила она. После этого Надежда Бабкина пообщалась с руководителями коллективов тюменских муниципальных образований, и предложила повторить упражнения и пропеть строки.

- Звук должен быть наполнен энергией, — отметила певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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