Надежда Бабкина поздравила жителей Тюменской области с праздником
Народная певица Надежда Бабкина поздравила жителей региона с юбилеем Тюменской области. Открывая творческую встречу в малом зале Тюменского драматического театра 17 августа, она отметила, что здесь живут чудесные люди.
- Мы бывали здесь раньше, проводили мастер-класс. Все это было замечательно, — произнесла со сцены Надежда Бабкина, приглашая на свой концерт по случаю юбилея региона на площади 400-летия Тюмени.
Представляя ансамбль «Русская песня» она напомнила, что уже 50 лет служит национальным традициям народного песенного жанра. Народная артистка уверена, в творчество нужно вкладывать всю душу.
Именитая певица подчеркнула, что у русского народного творчества есть двойной смысл, подтекст. Должны быть чувства, которые трогают самих исполнителей.
- К сожалению, про это никто из преподавателей не говорит, — заключила она. После этого Надежда Бабкина пообщалась с руководителями коллективов тюменских муниципальных образований, и предложила повторить упражнения и пропеть строки.
- Звук должен быть наполнен энергией, — отметила певица.
ИСТОЧНИК KP.RU