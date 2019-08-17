Старт движению по ТКАД дали Александр Моор и Владимир Якушев

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-17T10:35:18+03:00

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В Тюмени 17 августа состоялось долгожданное событие - отрыли движение по развязке на пересечении Тюменской кольцевой автодороги с улицей Монтажников.

В торжественно церемонии принимали участие министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко и гендиректор АО «Мостострой-11» Николай Руссу.

Владимир Якушев отметил, что Тюмень претендует на статус одного из лучших современных городов с развитой транспортной инфраструктурой.

Кроме того, он подчеркнул символичность открытия такого важного объекта дорожной инфраструктуры в день, когда проходят основные празднования 75-летия Тюменской области. Почетные грамоты и благодарности министерства вручили работникам «Мостострой-11», ТОДЭП.

Александр Моор напомнил, что в 2003 году, когда начали создавать ТКАД, в Тюмени проживало чуть более 500 тысяч человек. И тогда были скептики, сомневающиеся в необходимости дороги в поле.

- Теперь в Тюмени уже 800 тысяч человек, и представьте на минуту, что было бы, если бы тогда не было принято этого стратегического решения, и оно бы планомерно не воплощалось в жизнь? - Обратился он к присутствующим.

Решение о строительстве ТКАД было принято в 2003 году для перераспределения транспортных потоков и развитию улично-дорожной сети областной столицы. Общая протяженность кольцевой автодороги составила 55 км, к ней присоединены четыре федеральных автодороги. Возведено 29 транспортных развязок, мостов и путепроводов, а также 18 надземных и подземных пешеходных переходов. Реализация таких крупных инфраструктурных объектов в условиях города потребовала переноса и переустройства большого количества инженерных коммуникаций.

Напомним, в 2015 году для удобства выезда жителей из микрорайонов были выполнены съезды с автомобильной дороги "Тюмень – Боровский – Богандинский" и полукольцо. В 2016 году завершено благоустройство на полукольце, а в августе 2018 года был заключен государственный контракт на строительство развязки. До конца июня 2020 года работы будут закончены. Тогда же завершатся и работы по озеленению территории.

ИСТОЧНИК KP.RU