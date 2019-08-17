2019-08-17T12:18:49+03:00
Общество

Открытие транспортной развязки Тюменской кольцевой транслировали в центре города

Участок на пересечении улиц Федюнинского и Монтажников стал последним в ТКАД
Анна Полякова
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Трансляция церемонии прошла в установленном на площади шатре «Я люблю тебя, Тюменская область» Фото: из открытых источниковТрансляция церемонии прошла в установленном на площади шатре «Я люблю тебя, Тюменская область» Фото: из открытых источников
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Торжественное открытие финального участка Тюменской кольцевой автодороги увидели горожане и гости региона во время прямой трансляции события на площади 400-летия Тюмени.

Новая транспортная развязка на пересечении улиц Федюнинского и Монтажников стала последним участком ТКАД. Масштабное мероприятие приурочили к празднованию 75-у дню рождения Тюменской области.

Трансляция церемонии прошла в установленном на площади шатре «Я люблю тебя, Тюменская область». Ее итогом стала викторина по истории региона. Победители получили в подарок книги о Тюменской области.

Здесь же на площади сегодня работает интерактивная экспозиция, повествующая об успехах динамично развивающегося региона. Мастера художественных народных промыслов развернули на площади 400-летия Тюмени выставку-продажу своих изделий с мастер-классами.

Известный тюменский художник-реставратор исторических объектов деревянного зодчества Святослав Шитов отметил, что кольцо вокруг Тюмени - это замечательный сакральный символ, хороший фундамент для множества творческих идей и проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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