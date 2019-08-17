Открытие транспортной развязки Тюменской кольцевой транслировали в центре города
Торжественное открытие финального участка Тюменской кольцевой автодороги увидели горожане и гости региона во время прямой трансляции события на площади 400-летия Тюмени.
Новая транспортная развязка на пересечении улиц Федюнинского и Монтажников стала последним участком ТКАД. Масштабное мероприятие приурочили к празднованию 75-у дню рождения Тюменской области.
Трансляция церемонии прошла в установленном на площади шатре «Я люблю тебя, Тюменская область». Ее итогом стала викторина по истории региона. Победители получили в подарок книги о Тюменской области.
Здесь же на площади сегодня работает интерактивная экспозиция, повествующая об успехах динамично развивающегося региона. Мастера художественных народных промыслов развернули на площади 400-летия Тюмени выставку-продажу своих изделий с мастер-классами.
Известный тюменский художник-реставратор исторических объектов деревянного зодчества Святослав Шитов отметил, что кольцо вокруг Тюмени - это замечательный сакральный символ, хороший фундамент для множества творческих идей и проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU