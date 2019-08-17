Молодым предпринимателям Тюменской области помогают подняться господдержкой
Центры занятости Тюменской области активно развивают самозанятость среди населения. Особенно актуальны эти старания для сельских районов, где рабочих мест часто не хватает. Специалисты центра учат разрабатывать бизнеспланы, помогают оформить документы и получить необходимую материальную поддержку из бюджета.
Такая помощь стала бесценной для рано осиротевших братьев Поздеевых из деревни Абатского района. Специалисты местного центра занятости предложили им принять участие в программе самозанятости. В апреле 2019 года один из братьев защитил бизнес-план, а уже в мае получил финансовую помощь. В результате молодые люди смогли начать семейное дело и занимаются разведением крупнорогатого скота в личном подсобном хозяйстве.
Трудолюбие и старание ребят заметили в администрации села и выделили им освободившееся жильё. В настоящее время у братьев уже четыре дойные коровы, семь нетелей, 20 телят и более 30 овец. Следующим своим шагом они видят строительство животноводческого двора, покупку дополнительно 10 дойных коров.
В июне 2019 года дополнительно от администрации Абатского района молодые фермеры получили 200 тысяч рублей на развитие ЛПХ, за счет грантовой поддержки. Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, всего в регионе только в этом году подобную помощь получили 178 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU