2019-08-17T15:27:23+03:00
Экономика

Молодым предпринимателям Тюменской области помогают подняться господдержкой

В регионе в 2019 году помощь получили 178 человек
Анна Полякова
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Молодым предпринимателям Тюменской области помогают подняться господдержкой Фото: pixabay.comМолодым предпринимателям Тюменской области помогают подняться господдержкой Фото: pixabay.com
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Центры занятости Тюменской области активно развивают самозанятость среди населения. Особенно актуальны эти старания для сельских районов, где рабочих мест часто не хватает. Специалисты центра учат разрабатывать бизнеспланы, помогают оформить документы и получить необходимую материальную поддержку из бюджета.

Такая помощь стала бесценной для рано осиротевших братьев Поздеевых из деревни Абатского района. Специалисты местного центра занятости предложили им принять участие в программе самозанятости. В апреле 2019 года один из братьев защитил бизнес-план, а уже в мае получил финансовую помощь. В результате молодые люди смогли начать семейное дело и занимаются разведением крупнорогатого скота в личном подсобном хозяйстве.

Трудолюбие и старание ребят заметили в администрации села и выделили им освободившееся жильё. В настоящее время у братьев уже четыре дойные коровы, семь нетелей, 20 телят и более 30 овец. Следующим своим шагом они видят строительство животноводческого двора, покупку дополнительно 10 дойных коров.

В июне 2019 года дополнительно от администрации Абатского района молодые фермеры получили 200 тысяч рублей на развитие ЛПХ, за счет грантовой поддержки. Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, всего в регионе только в этом году подобную помощь получили 178 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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