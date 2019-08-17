2019-08-17T13:44:38+03:00
Общество

Выставки произведений искусства в Тюменской области представляют с новым подходом

Тюменское музейно-просветительское объединение изменило метод своей деятельности
Анна Полякова
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В Тюменской области выставки представляют с новым подходом Фото: museum-72.ruВ Тюменской области выставки представляют с новым подходом Фото: museum-72.ru
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В Тюменской области теперь выставки не ограничиваются просто демонстрацией произведений искусства. Тюменское музейно-просветительское объединение изменило подход к своей деятельности.

Теперь каждая подразумевает еще и проведение лекций, мастер-классов и нередко — встреч заинтересованной публики с авторами. Об этом рассказал гендиректор объединения Светлана Сидорова.

Так прошедшая этим летом в Тюмени масштабная выставка-проект «Сокровища музеев России» была организована в связке: эстетическое впечатление от самих произведений и насыщенная просветительская программа для широкой публики.

К юбилею Тюменской области и регионального отделения «Союза художников России» 14 августа в областном центре открылась выставка членов этого творческого объединения «75 лет вместе!». В рамках этого проекта уже с сентября до конца года в музее будут проходить лекции искусствоведов, мастер-классы художников, участников выставки.

Просветительские программы ведутся в Тобольске, Ялуторовске. Как отметила Светлана Сидорова, чаще всего экспонируются работы именно тюменских художников, передает издание «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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