2019-08-17T08:54:17+03:00
Общество

Тюменские учителя смогут определить уровень своего мастерства

После независимой оценке педагогам разрабатают индивидуальные образовательные маршруты
Анна Полякова
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Тюменские учителя смогут определить уровень своего мастерстваТюменские учителя смогут определить уровень своего мастерстваФото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени завершается создание центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов. Здесь все желающие педагоги смогут определить уровень своего профессионального мастерства. Результаты диагностики помогут разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты для каждого учителя.

Экзамен будет проходить по единым контрольно-измерительным материалам с привлечением экспертов. На базе центра можно будет также организовать тестирование педагогов перед аттестацией на присвоение квалификации и на соответствие занимаемой должности, а также для сертификации программ дополнительного профобразования.

Первую группу педагогов центр сможет принять уже в сентябре. Добавим, центр создается в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Площадкой для размещения центра станет областной институт развития регионального образования (г. Тюмень, ул. Советская, 56), уточняет АиФ - Западная Сибирь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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