СЕГОДНЯ 07:19 2019-08-17T07:19:19+03:00

На плавучей сцене в Тюмени выступил симфонический оркестр Фото: из открытых источников

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В пятничный вечер на набережной реки Тура в Тюмени собрались сотни людей разного возраста, чтобы послушать классическую музыку. Все песни и музыкальные композиции сопровождались эффектным лазерным шоу.

Концерт филармонического оркестра на плавучей сцене, посвященный 75-летию Тюменской области, произвел настоящий фурор. Жители областного центра наслаждались небывалым зрелищем, сидя на скамейках, газонах и парапетах. Места занимали за полтора часа до начала представления.

Открыла концерт увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки. Особое внимание организаторы уделили опере «Кармен» Жоржа Бизе. Звучали также произведения Иоганна Штрауса, Шарля Гуно, Исаака Дунаевского, Арама Хачатуряна в исполнении именитых артистов. Для тюменцев спели и мировой хит «O sole mio» Эдуардо ли Капуа.

Программу продолжили популярные произведения, зрители подпевали солистам, выступающим с русским романом «Очи черные» и народными песнями «Вдоль по Питерской», «Калинка-малинка».

Завершили феерию музыки и воды «Имперский марш» из киновселенной «Звёздные войны» и «O, fortuna» из кантаты Carmina Burana Карла Орфа.

Во время выступления самого масштабного симфонического концерта в истории Тюменской области сидящие на трибунах качали головами в такт, а стоявшие на разных уровнях набережной пританцовывали.

Тюменцы долго не отпускали исполнителей со сцены и благодарили громкими аплодисментами. Сюрпризом для всех стал гимн региона-юбиляра, песня Игоря Корнилова «Земля надежды», которую исполнили солисты вместе с Хоровой капеллой, филармоническим оркестром и зрителями.

ИСТОЧНИК KP.RU