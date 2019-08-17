Тюменские сельхозпроизводители заполняют местные прилавки своими продуктами

СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-17T07:09:42+03:00

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В Упоровском районе первый урожай на полях агрофирмы КРиММ превзошёл ожидания. Капусты собрано по 60 тонн с гектара, а еще шесть тысяч тонн озимой пшеницы, которая в этом году получилась отличного продовольственного качества. Немудрено, что она быстро нашла своего покупателя.

Сейчас в разгаре уборка овощей и раннего картофеля, которого уже собрали более трёх тысяч тонн. В целом благоприятные погодные условия и работа по подготовке полей дали результат, считают специалисты агрофирмы.

Гендиректор предприятия Геннадий Рязанов отметил, что уже который год ставка делается на разнообразие продукции и собственную переработку. В списке морковь, различные виды салатов, баклажаны, грунтовой огурец, перец, свекла и капуста.

- Благодаря этому мы формируем целую линейку продукции, которая предлагается в сыром и в обработанном виде. Между тем, продолжает оставаться в центре внимания и новый завод по переработке картофеля, - подчеркнул руководитель агрофирмы.

Он также сообщил, что новые продукты из картофеля высоко оценил известный предприниматель и руководитель комитета по агропромышленной политике «Деловой России» Андрей Даниленко. Совсем скоро их внешний вид на прилавках сильно изменится. Для этого уже закуплена новая, качественная пленка для упаковки, сообщает правительство Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU