СЕГОДНЯ 05:54 2019-08-17T05:54:19+03:00

Часовщик на площади 400-летия Тюмени подготовил ходики для юбилея области Фото: из открытых источников

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Таинственный часовщик ежедневно с 27 июля появлялся на площади 400-летия Тюмени, чтобы напомнить горожанам о грядущем празднике – Дне рождения области. Тогда он запустил праздничные часы, которые отсчитывали время до 75-летия региона.

Каждый день в полдень начиналось представление с участием таинственного персонажа и юных артистов ансамбля танца «Атриум». В конце на часах, на фоне которых происходило действо, Часовщик менял табличку с указанием дней, оставшихся до юбилея области.

Накануне часовщик приходил последний раз. Он завел таймер обратного отсчета, сменив табличку на «0» дней.

К слову, рядом с этими часами расположена арт-резиденция с говорящим названием «Время наших побед». 17 августа здесь пройдут мастер-классы по изготовлению значков и открыток к юбилею региона.

ИСТОЧНИК KP.RU