2019-08-17T05:54:19+03:00
Общество

Часовщик на площади 400-летия Тюмени подготовил ходики для юбилея области

Он сменил табличку на «0» дней
Анна Полякова
Поделиться:
Часовщик на площади 400-летия Тюмени подготовил ходики для юбилея области Фото: из открытых источниковЧасовщик на площади 400-летия Тюмени подготовил ходики для юбилея области Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Таинственный часовщик ежедневно с 27 июля появлялся на площади 400-летия Тюмени, чтобы напомнить горожанам о грядущем празднике – Дне рождения области. Тогда он запустил праздничные часы, которые отсчитывали время до 75-летия региона.

Каждый день в полдень начиналось представление с участием таинственного персонажа и юных артистов ансамбля танца «Атриум». В конце на часах, на фоне которых происходило действо, Часовщик менял табличку с указанием дней, оставшихся до юбилея области.

Накануне часовщик приходил последний раз. Он завел таймер обратного отсчета, сменив табличку на «0» дней.

К слову, рядом с этими часами расположена арт-резиденция с говорящим названием «Время наших побед». 17 августа здесь пройдут мастер-классы по изготовлению значков и открыток к юбилею региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские учителя смогут определить уровень своего мастерства
Выступление оркестра на водной сцене в Тюмени обошлось без происшествий
На плавучей сцене в Тюмени выступил симфонический оркестр
Тюменские сельхозпроизводители заполняют местные прилавки своими продуктами
В Тюмени сняли социальный хоррор
К юбилею Тюменской области экстремалы проводят мастер-классы
Погода в Тюмени 17 августа: день будет солнечным и без осадков
Тюменская набережная на несколько часов превратилась в танцпол
На праздновании юбилея Тюменской области для тюменцев организовали уроки по силовому экстриму
Несколько светофорных объектов отключат завтра в Тюмени
Гастрономический фестиваль пройдет в тюменских ресторанах
Трем тюменцам присвоены звания Почетного гражданина региона в рамках празднования юбилея области
Тюменские власти разберутся с теми, кто оставил мусор на месте сноса «фенольных» домов
Три тюменца пострадали в ДТП на пересечении улиц Щербакова и Газовиков
АО «Транснефть – Сибирь» полностью выполнило корпоративную благотворительную программу развития школьного образования
Сергею Сарычеву вручили знак отличия за заслуги перед Тюменской областью
В Тюмени погиб мужчина, выпав из 14 этажа
Александр Моор: Тюменская область - центр притяжения, куда приезжают и остаются навсегда
В Тюмени вновь ищут подрядчика на строительство дома для полицейских
Годами похищала деньги: в Тюмени судят руководителя сельхозкооператива
Лежал на полу без сознания: в Тюмени полицейский вытащил мужчину из горящего дома
ЧП на стройплощадке в Тобольске: работник упал с трехметровой высоты
Чрезвычайно опасные отходы, лежащие на земле, нашли в пригороде Тюмени
Тюменка устроилась на работу, чтобы платить алименты брошенному 6 лет назад сыну
Журналист Иван Литкевич скончался в Тюмени
В Тюмени друзья получили большие сроки за похищение и изнасилование мужчины