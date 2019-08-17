К юбилею Тюменской области экстремалы проводят мастер-классы

СЕГОДНЯ 05:29 2019-08-17T05:29:22+03:00

Каждый вид спорта стал максимально доступным для каждого

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Фестиваль «Экстрим ЭКСПО», посвященный 75-летию Тюменской области, в этот раз удивил новым форматом. Теперь профессиональные спортсмены проводят серию открытых мастер-классов.

Так на одной из самых ярких площадок праздника Тюменской области - набережной реки Тура - 16 августа любой мог испытать свои силы в разных видах спорта. Возраст «героя» не имел значения. Если обычно - это зрелищное шоу, где главные герои - сильнейшие атлеты из разных направлений спорта, которые соревнуются между собой. Теперь внимание было сфокусировано на гостях и жителях города.

- Каждый вид спорта стал максимально доступным для каждого, – отметил президент «Союза экстремальных видов спорта» Иван Шмонин, являющийся организатором «Экстрим ЭКСПО».

На набережной можно было абсолютно бесплатно попробовать себя в скалолазании, присоединиться к команде по чирлидингу, прокачаться в силовом экстриме, кроссфите и воркауте, погонять на радиоупраляемых машинках.

На открытии фестиваля представители власти и организаторы пожелали тюменцам найти свой новый образ жизни, заниматься спортом, прославлять Тюменскую область своими достижениями.

Добавим, что организаторами фестиваля выступили Правительство Тюменской области, администрация города Тюмени и Extreme Team.

ИСТОЧНИК KP.RU