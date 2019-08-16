Тюменская набережная на несколько часов превратилась в танцпол

16 Авг. 22:59 2019-08-16T23:17:07+03:00

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На тюменской набережной этим пятничным вечером было особенно многолюдно. Жители города собрались здесь, чтобы сначала насладиться концертом Симфонического оркестра, а затем потанцевать под зажигательные миксы диждея Грува.

В рамках празднования 75-летия со Дня образования Тюменской области на Туре впервые установили плавучую сцену. Ее разместили в 23 метрах от левого берега реки. Основанием концертной площадки послужили две баржи, соединенные между собой. Общая площадь сцены составила порядка 1,5 тысячи метров.

Сразу после выступления Симфонического концерта, который произвел настоящий фурор, праздничную программу продолжил диджей Грув. Тюменцы охотно танцевали под известные хиты артиста – «Счастье есть», Nirvana vs Blur - Smells like Song и другие.

Параллельно с выступлением артиста жители города смогли увидеть интересное лазерное шоу. Яркие лучи света от были видны далеко за пределами Набережной, в небе. Танцевальная программа длилась два часа, начиная с 21.30 и закончилась почти в полночь.

Надо отметить, что за время праздничного шоу на Набережной реки Тура в районе сцены практические не было свободного места. Жители города располагались не только на самих ярусах, но и на газонах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/726467" frameborder="0"></iframe> DJ Грув выступил на тюменской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU