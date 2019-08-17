СЕГОДНЯ 05:01 2019-08-17T05:01:45+03:00

Погода в Тюмени 17 августа: день будет солнечным и без осадков Фото: Анна Полякова

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В субботу, 17 августа, в Тюмени, по прогнозам метеорологов, ожидается +26 градусов, день пройдёт без осадков. Будет ясная погода. Вечером возможна гроза. Ветер юго-западный 1 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске +26, солнечно, осадки не ожидаются, ветер преимущественно западный 1-2 м/с.

В Тобольске столбик термометра поднимется до +26 градусов, утренняя солнечная погода после обеда сменится на пасмурную, ближе к ночи пойдет небольшой дождь, ветер юго-западный 2 м/с.

В Ишиме воздух прогреется до + 25 градусов, переменная облачность, осадки не ожидаются, северный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В народе дата 17 августа получила название Авдотья-сеногнойка, Малиновка, Огуречница. К этому времени поспевали огурцы. Считается, что с этого дня они теряют свой аромат и вкус, становятся кривыми и горькими. Ещё на огороде собирали лук и чеснок. То и другое шло на засолку.

По сегодняшнему дню выясняли, какая погода будет в ноябре. Например, если тепло и ясно, то и ноябрь будет погожим, если пасмурно и дождливо - то сырым и снежным.

ИСТОЧНИК KP.RU