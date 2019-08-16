2019-08-16T16:25:44+03:00
Общество

Гастрономический фестиваль пройдет в тюменских ресторанах

Целый месяц шефповара будут проводить дегустационные сеты
Вадим Бегун
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Порядка 29 ресторанов Тюмени и Тобольска примут участие в гастрономическом фестивале. Он стартует который стартует в следующую среду, 21 августа.

В Ассоциации гостеприимства Тюменской области, которая выступила организатором мероприятия, отмечают, что блюда должны быть приготовлены с использованием трех продуктов: местной рыба, капусты и яблока. Есть еще одно условие – единая стоимость сетов не должна превышать 900 рублей за три блюда.

В рамках фестиваля пройдут кулинарные поединки. А 17 сентября состоится ужин шефов. В нем примут участие все шефы-участники. Они приготовят ужин для гостей вечера. 29 сентября в ДК «Нефтяник» пройдет десертный бал – финальное мероприятие фестиваля. Кстати, в этом году фестиваль посвящен 75-летнему юбилею региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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