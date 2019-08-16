2019-08-16T15:49:36+03:00
Общество

Тюменские власти разберутся с теми, кто оставил мусор на месте сноса «фенольных» домов

Местные экоактивисты забили тревогу
Вадим Бегун
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Тюменские власти разберутся с теми, кто оставил мусор на месте сноса «фенольных» домов. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменские власти разберутся с теми, кто оставил мусор на месте сноса «фенольных» домов. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Накануне, 15 августа, специалисты администрации Тюмени вместе с местными экоактивистами осмотрели площадку на улице Октябрьской. Шесть лет назад тут из-за аварийного состояния и содержания в стекловолокне перекрытий фенол-формальдегидной смолы снесли пять опасных домов.

По документам, предоставленным подрядчиком – ООО «ИнтерфейсСтрой» – было все хорошо: дома демонтированы, отходы вывезены. Однако на днях в социальных сетях появились посты местных экоактивистов о том, что опасные отходы все же не были утилизированы должным образом. Лидер научного сообщества «Ноосфера-Тюмень» Никита Гурьев сообщил, что побывал на месте и наткнулся на свежий котлован, на дне которого виднелся строительный мусор.

– Источник происхождения отходов и их опасность нужно уточнять. Вероятнее всего, этот мусор появился здесь в ходе отсыпки грунта еще до строительства скандальных двухэтажек. Информация будет передана в департамент недропользования и экологии Тюменской области, чтобы решить вопрос с ликвидацией несанкционированных свалок, – сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе администрации города Тюмени.

Никита Гурьев будет требовать от областного ведомства отбора проб почвы и проведения лабораторного исследования на предмет зараженности участка земли фенолами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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