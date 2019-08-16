2019-08-16T15:34:55+03:00
Происшествия

Три тюменца пострадали в ДТП на пересечении улиц Щербакова и Газовиков

Иномарки не поделили дорогу
Вадим Бегун
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Три тюменца пострадали в ДТП, но отказались от поездки в больницу. Фото - соцсети.Три тюменца пострадали в ДТП, но отказались от поездки в больницу. Фото - соцсети.
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В Тюмени сегодня, 16 августа, на пересечении улиц Газовиков и Щербакова столкнулись две иномарки – «Опель Астра» и «Шкода». Водитель «немца» не пропустил встречную машину, поворачивая налево.

В Госавтоинспекции по Тюменской области сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. В пресс-службе регионального департамента подтвердили информацию автоинспекторов.

– Вызов по этому поводу поступил в 11.28. Медики прибыли на место через 10 минут. Трое пациентов – двое взрослых и 11-летний ребенок – после осмотра отказались ехать в больницу, – сообщили в ведомстве городскому информационному порталу «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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