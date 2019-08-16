Сергею Сарычеву вручили знак отличия за заслуги перед Тюменской областью
Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев получил знак отличия за заслуги перед регионом. Высокую награду выдающемуся политику вручили на торжественном приеме, посвященном 75-летию со дня образования региона.
– Честно признаюсь, удивлен, как коллегам удалось скрыть от меня то, что меня будут награждать, – признался Сергей Сарычев и поблагодарил за доверие главу региона Александра Моора, а также первых руководителей органов власти и партии, стоявших у истоков развития региона.
– Мы живем на земле больших людей. В Сибири по своей воле. Уверен, что впереди нас ждет еще больше свершений. Все получится. Спасибо, земля! – резюмировал политик.
Сергей Михайлович Сарычев родился 1 августа 1959 года в селе Викулово. Российский политик, с 2005 года по настоящее время является вице-губернатором Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU