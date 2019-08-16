2019-08-16T16:04:21+03:00
Общество

Трем тюменцам присвоены звания Почетного гражданина региона в рамках празднования юбилея области

Торжественное мероприятие проходит в Доме культуры «Нефтяник»
Вадим Бегун
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Анатолий Омельчук внес вклад в развитие региона. Фото - ГТРК "Регион-Тюмень"Анатолий Омельчук внес вклад в развитие региона. Фото - ГТРК "Регион-Тюмень"
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В Тюмени вручены звания Почетного гражданина региона трем жителям области. Губернатор области Александр Моор поздравил горожан с таким достижением.

Так, звания получили руководитель агрофирмы КРиММ Геннадий Рязанов, экс-председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских и бывший директор тюменского телеканала Анатолий Омельчук.

Отметим, что Геннадий Рязанов уже не одно десятилетие руководит агрофирмой КРиММ. А родился он в 1957 году в селе Упорово. До 1991 года работал учителем. А в 1988-м вместе с тремя односельчанами организовал крестьянское хозяйство «Нива», которое в 1999 году перерегистрировали в агрофирму «КРиММ».

Анатолий Сушинских был избран судьей Тюменского областного суда в 1992 году. В январе 1995 года назначен заместителем председателя суда, а сентября 2007-го его возглавлял Тюменский областной суд, уйдя в отставку только в этом году.

Анатолий Омельчук – член Союза журналистов, заслуженный работник культуры России. Является автором 40 книг о любви Сибири, создателем порядка пятисот документальных фильмов о Сибири и великих россиянах. Также он инициировал российские и межрегиональные телефестивали, такие как «Белые пятна истории Сибири», «Экстра-камера», «Бабье лето в Увате», «Хвост удачи», «Человек и вера» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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