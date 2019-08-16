В Тюмени погиб мужчина, выпав из 14 этажа

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-16T14:44:54+03:00

Тюменец выпал из окна на 14 этаже и разбился. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени местный житель упал из окна многоэтажки. Мужчине было всего 33 года.

Сегодня, 16 августа, около 13.00 под окнами жилого дома, расположенного в Тюмени по улице Харьковской, было обнаружено тело 33-летнего мужчины без признаков жизни и с травмами, характерными для падения с высоты.

– По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия, которые могли привести к трагедии. По предварительным данным, мужчина выпал с 14 этажа, – рассказали в пресс-службе Следственного управления Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что сейчас следователи опрашивают очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что тюменец упал с девятого этажа. Но в том случае молодой человек остался жив, хоть и находился какое-то время в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU