В Тюмени вновь ищут подрядчика на строительство дома для полицейских

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-16T14:09:48+03:00

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Тюменские полицейские снова попытают счастья в поисках подрядчика на строительства дома для своих сотрудников. Предыдущие две попытки были провальными.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что начальная цена контракта – 217,1 миллионов рублей. Сам аукцион пройдет в следующую пятницу, 23 августа.

Напомним, что до этого все аукционы были признаны несостоявшимися. Так, во время первой попытки было подано две заявки. Однако тюменцы сами отменили предложения. В первом случае заказчику не понравилось, что одна из фирм не соответствует требованиям по наличию опыта, связанного с предметом контракта (нужен был хотя бы один подобный контракт за три года), во втором – у фирмы подкачала деловая репутация. Больше строить дом для полицейских никто не захотел.

ИСТОЧНИК KP.RU