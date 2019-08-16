2019-08-16T13:20:07+03:00
Происшествия

Лежал на полу без сознания: в Тюмени полицейский вытащил мужчину из горящего дома

Пострадавший госпитализирован
Вадим Бегун
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Полицейский вытащил мужчину из горящего дома. Фото - пресс-служба УМВД по Тюмени.Полицейский вытащил мужчину из горящего дома. Фото - пресс-служба УМВД по Тюмени.
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В Тюмени полицейский спас из пожара местного жителя. Тот уже лежал в бессознательном состоянии, когда его нашел страж порядка.

В ночное время участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Георгий Эргемлидзе возвращался домой со службы. Проезжая по улице Степана Халтурина, заметил вдалеке густой дым. Мужчина сразу же направился к месту пожара и увидел, что горит частный дом.

– Георгий выбил входную дверь, вошел в задымленное помещение и заметил лежащего на полу мужчину, тот находился уже в тяжелом состоянии. Совместно с росгвардейцами, которые также проходили рядом, он вынес пострадавшего на улицу. Убедившись, что тот начал дышать, Эргемлидзе вернулся в горящий дом, но, к счастью, там больше никого не было, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов разбудили всех жильцов соседних домов. Благодаря действиям полицейских, никто из них не пострадал. А пострадавший был госпитализирован в одну из местных больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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