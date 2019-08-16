Насильника разыскивают в Тюмени

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-16T10:39:16+03:00

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В Тюмени разыскивают мужчина. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности.

В пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области уточнили, что преступление было совершено в июле этого года в районе улицы Полевой областного центра.

В ведомстве также сообщили, что насильнику на вид 30-40 лет, его рост составляет порядка 170-175 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные. Он был одет в джинсы и черную футболку.

– Всех лиц, обладающих информацией о возможном местонахождении подозреваемого и его личности, просьба сообщить по телефонам: 43-33-58 (следователь Ефимов), 42-05-57 (заместитель руководителя Черепанов), 8-904-491-43-25 (дежурный следственного управления), – добавили в следственном отделе по Калининскому округу города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU