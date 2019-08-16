2019-08-16T12:12:20+03:00
Общество

Тюменка устроилась на работу, чтобы платить алименты брошенному 6 лет назад сыну

Приставы удерживают с зарплаты женщины 70 процентов
Вадим Бегун
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Тюменка работает парикмахером, чтобы выплачивать алименты брошенному сыну. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.Тюменка работает парикмахером, чтобы выплачивать алименты брошенному сыну. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
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В Тюмени произошла история, которая с легкостью могла бы послужить сценарием для мелодрамы. Местная жительница, ведя разгульный образ жизни, бросила свою семью, отсидела в тюрьме, вновь вышла замуж, родила ребенка и только потом вспомнила, что он у нее не единственный.

Жительница областного центра ушла из семьи в 2013 году, оставив своего мужа-инвалида и 8-летнего ребенка. Бывший муж подал в суд иск на взыскание алиментов. Приставам не сразу удалось найти женщину, так как по месту прописки она не проживала. А когда нашли, то узнали, что та уже успела отсидеть в тюрьме, и снова вышла замуж, в ее новой семье родилась дочь.

– Она пыталась восстановить отношения с подросшим сыном, уговаривая его жить с ней, но мальчик постоянно сбегал обратно к отцу. Должницу привлекли к ответственности и назначили наказание. Чтобы выплачивать положенные сыну алименты, женщина устроилась на работу, став парикмахером, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области, добавив, что с ее заработной платы удерживается 70 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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