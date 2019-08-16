Годами похищала деньги: в Тюмени судят руководителя сельхозкооператива

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-16T13:56:57+03:00

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В Тюмени предстанет перед судом 47-летняя председатель Омутинского сельхозкооператива. Она обвиняется в присвоении и растрате, а также отмывании денег.

– Обвиняемая с 2013 по 2018 год похитила около 3,8 миллионов рублей, которые принадлежали СПКК. В декабре 2013, 2014 и 2015 годов, а также в марте и октябре 2016 года она взяла из кассы предприятия около 104 тысяч рублей на покупку мебели и других товаров якобы для нужд кооператива. Однако деньги преступница присвоила себе, предоставив поддельные товарные чеки и авансовые отчеты, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Там добавили, что женщина с января 2014 года по август 2018 года незаконно премировала себя и некоторых других работников на сумму более 3 миллионов рублей. Благодаря следственно-оперативным мероприятиям деятельность обвиняемой была установлена и пресечена. На сегодняшний день достаточная доказательственная база собрана, дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU