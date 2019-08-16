2019-08-16T09:51:44+03:00
Общество

Уникальный игровой комплекс в виде комбайна появится в Тюмени

Аналогичных конструкций нет ни у одного производителя
Вадим Бегун
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В Тюмени появится детский комбайн. Фото - департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.В Тюмени появится детский комбайн. Фото - департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.
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Эксклюзивный игровой комплекса в виде комбайна расположится в Гилевской роще. Агрохолдинг «Юбилейный подарил городу необычную детскую площадку.

Отмечается, что подобных конструкций нет ни у кого. Дизайн был разработан с учетом эстетики, а также современных требований к безопасности. Игровой «комбайн» и настоящий имеют внешние сходства и даже общие части – например, мотовило. Но габариты у «детского» скромнее – 2,5 на 4 метра.

– Идея игрового комплекса заключается в том, чтобы донести до юных тюменцев в доступной и понятной им форме, что за привычными всем нам благами стоит тяжелый, но благодарный труд, – рассказали в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что эту миссию взял на себя агрохолдинг «Юбилейный», подарив городу необычную детскую площадку. Там не стали уточнять, во сколько предприятию обошелся такой эксклюзив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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