2019-08-16T09:29:13+03:00
Общество

Открытие ТКАД покажут тюменцам на большом экране

На грандиозное событие приглашаются все желающие
Вадим Бегун
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Открытие долгожданной развязки покажут тюменцам на большом экране. Фото - Главное управление строительства Тюменской области.Открытие долгожданной развязки покажут тюменцам на большом экране. Фото - Главное управление строительства Тюменской области.
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Уже завтра, 17 августа, в Тюмени откроют сразу два дорожных объекта – развязку на пересечении улиц Федюнинского и Монтажников, а также последний участок кольцевой автодороги в районе поселка Боровский. За знаковым событием местные жители могут наблюдать в прямом эфире.

По информации департамента по общественным связям, коммуникациям

и молодежной политике региона, трансляцию с места событий устроят на большом экране, который расположат в шатре на площади 400-летия Тюмени. Начнется она в 10.30.

– Посмотреть на знаковое для региона событие приглашаются все желающие. Ведь помимо открытия кольцевой, гостей мероприятия ждет интересная викторина, посвященная 75-летию Тюменской области. Три участника, которые продемонстрируют лучшие знания о родном крае, получат в подарок фотокнигу «Земля больших людей», изданную специально к юбилею области, – рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что на открытии пройдет награждение лучших строителей, дорожников и мостовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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