«Я никогда не болею»: тюменка не посещала больницы уже более 15 лет

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-16T09:09:26+03:00

Тюменка более 15 лет не ходила к врачам, но это не уберегло ее от опасной болезни. Фото: Ольга Крыльцова

Однако от серьезного заболевания женщине уйти все же не удалось

Изменить размер текста: A A

Жительница Тюмени практически никогда не жаловалась на здоровье. Поэтому, когда у нее обнаружили злокачественное образование, сильно удивилась.

Пройти обследование тюменку заставила подруга. Слова о том, что у нее обнаружен рак шейки матки, стали полной неожиданностью. Жалоб на здоровье у женщины никогда не было, на приеме у врача она не была более 15 лет.

– О том, что у меня развивается какое-то заболевание, впервые мне сказали на профосмотре, специалист сразу заподозрила неладное. До этого я ни разу не проходила диспансеризацию, и даже не думала об этом. Сейчас очень благодарна своей подруге, которая настояла на обследовании. Сначала сопротивлялась, но потом все-таки решила сходить в поликлинику, – рассказала женщина.

В «Медицинском городе» тюменке сделали операцию по удалению матки. В пресс-службе учреждения здравоохранения сообщили, что дальнейшее лечение ей не требуется. На сегодняшний день она полностью излечена от рака и находится на диспансерном наблюдении.

ИСТОЧНИК KP.RU