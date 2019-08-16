2019-08-16T09:09:26+03:00
Здоровье

«Я никогда не болею»: тюменка не посещала больницы уже более 15 лет

Однако от серьезного заболевания женщине уйти все же не удалось
Вадим Бегун
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Тюменка более 15 лет не ходила к врачам, но это не уберегло ее от опасной болезни.Тюменка более 15 лет не ходила к врачам, но это не уберегло ее от опасной болезни.Фото: Ольга Крыльцова
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Жительница Тюмени практически никогда не жаловалась на здоровье. Поэтому, когда у нее обнаружили злокачественное образование, сильно удивилась.

Пройти обследование тюменку заставила подруга. Слова о том, что у нее обнаружен рак шейки матки, стали полной неожиданностью. Жалоб на здоровье у женщины никогда не было, на приеме у врача она не была более 15 лет.

– О том, что у меня развивается какое-то заболевание, впервые мне сказали на профосмотре, специалист сразу заподозрила неладное. До этого я ни разу не проходила диспансеризацию, и даже не думала об этом. Сейчас очень благодарна своей подруге, которая настояла на обследовании. Сначала сопротивлялась, но потом все-таки решила сходить в поликлинику, – рассказала женщина.

В «Медицинском городе» тюменке сделали операцию по удалению матки. В пресс-службе учреждения здравоохранения сообщили, что дальнейшее лечение ей не требуется. На сегодняшний день она полностью излечена от рака и находится на диспансерном наблюдении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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