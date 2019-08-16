2019-08-16T08:17:15+03:00
Происшествия

Пожилая тюменка попала под лавину в горах Казахстана

Женщину, которая получила перелом руки, пришлось эвакуировать на вертолете
Вадим Бегун
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Пенсионерка из Тюмени пострадала в казахстанских горах. Фото - департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.Пенсионерка из Тюмени пострадала в казахстанских горах. Фото - департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
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Во время восхождения на гору Белуха в Казахстане пострадала пожилая тюменка. Из-за лавины ее пришлось эвакуировать на вертолете.

По информации, размещенной на официальном сайте департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, случай произошел накануне, 15 августа, на вершине горы приблизительно в 3 тысячах метров. Жительница Тюмени была в группе. В результате самопроизвольного схода лавин 63-летнюю женщину зацепило потоком снега. Она осталась жива, однако получила различные ушибы и травмы. Свое движение группе пришлось приостановить: пострадавшая получила перелом руки. Позже ее эвакуировали на воздушном судне МИ-8.

– Из-за тумана видимость была плохая, нечеткая, однако в ходе воздушной разведки нами были замечены люди на снегу. Экипаж вертолета принял решение приземлиться в ущелье неподалеку от места происшествия. Покинув борт вертолета, наши спасатели дошли до пострадавшей и помогли женщине, – рассказал руководитель Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Игорь Лапенлавский.

На борту вертолета медики наложили тюменке шину. Пострадавшую госпитализировали в больницу города Усть-Каменогорска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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