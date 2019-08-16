В Тюменской области дочь оттаскала родную мать за волосы

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-16T06:20:23+03:00

Мать хотела образумить пьяную дочь, но та чуть ее не убила. Фото - pixabay.com.

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Пьяная молодая девушка оттаскала за волосы свою мать. Той не понравилось, что ее ребенок пьет да еще и не работает.

В дежурную часть отделения полиции в селе Юргинское поступило заявление от жительницы села Бушуево. Пенсионерка сообщила, что дочь угрожала ей убийством. На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции.

– 21-летняя подозреваемая нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. Это и послужило причиной семейного скандала. В очередной раз, когда дочь пришла в гости к матери в состоянии алкогольного опьянения, та попыталась образумить ее. На этой почве возникла ссора. Девушка схватила мать за волосы и угрожала убийством, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Также в ведомстве сообщили, что подозреваемая уже задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Буйная родственница может угодить за решетку на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU