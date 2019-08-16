В Тюмени изменили схему движения трех маршрутов

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-16T07:41:31+03:00

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В Тюмени с завтрашнего дня, 17 августа, в схемы движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 140 «з-д Медоборудования – с/о Незабудка», № 142 «з-д Медоборудования – с/о Приволье» и №145 «з-д Медоборудования – Самотлор» внесены изменения. В них включается промежуточный остановочный пункт «улица Клубничная», который расположен на улице Магистральной, в районе дома №19 (в сторону улиц Пограничников).

По информации МКУ «Тюменьгортранс», расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU