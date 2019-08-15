СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-15T16:11:24+03:00

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С 4 августа по 12 сентября в Тюмени выберут родителей года. В конкурсе могут принять участие все желающие, требование всего одно – быть мамой или папой.

Первые баллы конкурсанты уже заработали на семейном фестивале «Папатут», который проходил 4 августа. А 21 августа по 12 сентября пройдет серия тематических мастер-классов. Так, для мам будет организованы лекции по чтению вместе с ребенком, танцам, векторной графике и стилю. Папам же расскажут, как программировать, как научить ребенка считать и заниматься фитнесом.

– Чтобы победить в конкурсе, родителям необходимо посетить все мастер-классы и набрать как можно больше баллов в интеллектуальных играх, креативных и творческих заданиях. Мамам – проявить себя на занятиях по дефиле, а папам – на спортивных мероприятиях, – рассказали в пресс-службе мультицентра «Моя территория».

Там также отметили, что всего в конкурсе 12 номинаций: две главные («Папа года» и «Мама года»), еще восемь связаны с темами мастер-классов, а две – с онлайн-конкурсом.

ИСТОЧНИК KP.RU