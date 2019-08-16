Погода на 16 августа в Тюмени: солнце выйдет только вечером

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-16T05:00:39+03:00

Сегодня в Тюмени будет тепло и без дождя.

В этот день дождя можно не опасаться

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Сегодня, 16 августа, в Тюмени утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +14, +15 градусов, днем потеплеет до 23 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +24. Вечером столбик термометра опустится до отметки +17 градусов. Ветер северо-западный, переходящий в западный, 1 метр в секунду.

16 августа почитается память преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. В народе святого называли Антон Вихровей, так как в этот день часто бывает ветер, по которому судят о предстоящей зиме. Если на Антона вихрь – жди снежную зиму. Еще в старину приметили, каков этот день, таков и октябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU