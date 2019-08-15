2019-08-15T15:45:29+03:00
Спорт

Тюменцев приглашают заниматься фитнесом на очень выгодных условиях

Акция действует только до конца августа
Вадим Бегун
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Фото - Сеть спортивных клубов «CityFoxFitness».Фото - Сеть спортивных клубов «CityFoxFitness».
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Сеть спортивных клубов «CityFoxFitness» запускает выгодную акцию на свои услуги. Теперь тюменцы могут не только выбрать срок действия клубной карты, но и получить весомую скидку.

- Хотели бы вести спортивный образ жизни, но никак не можете на это решиться? Сейчас самое время, ведь в сети спортивных клубов CityFoxFitness есть возможность выбрать свой срок действия клубной карты и получить скидку до 50%! Просто выбираете нужное количество тренировок и экономите деньги, - отметили в сети фитнес-клубов.

Кстати, для тех, кто дольше занимается, оплата становится меньше! Акция действует только до 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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