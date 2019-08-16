2019-08-16T07:03:55+03:00
Происшествия

«Заметно нервничал»: у тюменца в авто нашли крупную партию наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец очень нервничал из-за перевозки наркотиков в авто. Фото - pixabay.com.Тюменец очень нервничал из-за перевозки наркотиков в авто. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области изъята крупная партия наркотических средств растительного происхождения. Ее вез на своем авто бесправный тюменец.

В ходе рейда на 12 километре автодороги «Ишим-Маслянский-Сладково» у безработного жителя Ишима изъяли более 600 граммов наркотиков.

– Гражданин уже давно находился в поле нашего зрения: ранее он привлекался к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения и был лишен права управления транспортным средством. При проверке документов ишимец заметно нервничал, чем и вызвал подозрения у инспекторов, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Полицейские досмотрели транспортное средство. Там-то и был обнаружен запретный пакет. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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