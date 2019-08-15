Проверить свое сердце предлагают тюменцам

СЕГОДНЯ 15:19 2019-08-15T15:19:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 17 августа, с 9 до 15 часов в территориальных поликлиниках Тюмени пройдет профилактическая акция «Доктор с вами». В этот раз она будет посвящена предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний.

– Жители города могут пройти экспресс-тест на холестерин, определить уровень сахара в крови, измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела, а также сделать электрокардиограмму. Эта акция отличается от всех остальных тем, что тюменцы смогут не только пройти комплексное обследование и получить заключение специалиста, но также принять активное участие в выявлении факторов риска и научиться управлять ими, – рассказали в комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

Напомним, что в акции принимают участие все территориальные поликлиники областного центра. Так стоит отметить, что пациенты, проживающие в районе обслуживания Тюменской больницы «Водников», могут обратиться в городские поликлиники №1 и №8. Предварительная запись не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU